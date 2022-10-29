Поддубный: "президентская бригада" ВСУ несёт потери на Угледарском направлении

Военный журналист Евгений Поддубный сообщает последние новости, касающиеся начавшегося сегодня наступления российской армии на позиции вооружённых сил Украины (ВСУ) на Угледарском направлении.

По имеющейся информации, под Угледаром серьёзные потери несёт так называемая "президентская бригада" ВСУ — 1-я бригада оперативного назначения Нацгвардии Украины.

Высокоточным снарядом "Краснополь" был уничтожен штаб бригады и центр радиоэлектронной разведки, отмечает репортёр в своём Telegram-канале.

По его словам, 1-й и 2-й механизированные батальоны 53-й ОМБР ВСУ также подсчитывают потери.

С мест сообщают, что под огневой контроль ВС РФ перешëл крупный участок трассы Покровск — Бахмут — Михайловка к северо-востоку от Угледара, по которой украинские подразделения осуществляли подвоз снабжения, добавил военкор.