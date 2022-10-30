Войска ВС РФ почти полностью взяли Павловку, наступая с трёх сторон

Войска ВС РФ зашли в Павловку на Угледарском направлении с трёх сторон и дожимают противника. Ситуация близка в полному взятию села, о чём ранее сообщал командир батальона "Восток" Александр Ходаковский.

На данный момент российская армия взяла под полный контроль село, зачистив его. Штурмовые группы войск ВС РФ давят на обороняющегося противника, который не может подтянуть резервы. Подступающую помощь Украине наши военные выбивают ещё на подходе, применяя артиллерию и авиацию.

Командование ВСУ выставило заградотряды из военнослужащих между населёнными пунктами Великая Новосёлка и Золотая Нива, чтобы остановить части ВСУ, отступающие из Павловки. Защищающие бойцы опасаются стрелять, боясь ответного огня, пишет "Военное обозрение".