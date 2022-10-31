До 40 наёмников уничтожены и около 60 ранены при ударе по пригороду Запорожья

До 40 наёмников уничтожены и около 60 ранены в пригороде Запорожья при ударе ВС РФ по газораспределительной станции.

Об этом сообщает Telegram-канал председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова.

Накануне по наёмникам, находившимся на ГРС в южном пригороде столицы Запорожской области, пока еще контролируемой Киевом, был нанесён удар реактивной системой залпового огня "Смерч" армии России.

"Уничтожено около 40 иностранных наёмников, порядка 60 боевиков получили ранения различной степени тяжести. Недобитые наёмники были доставлены в 5 и 9 клинические больницы", — отметил члена правления региона.

По его словам, попавшие в медучреждение десять чеченских и пять грузинских боевиков "вдруг" вспомнили русский язык, поскольку именно на нём разговаривает весь персонал клиники. Увидев это, шестеро польских наёмников стали срочно учить русский, чтобы нормально общаться с врачами.