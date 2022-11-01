Сенатор Клишас: указа об окончании частичной мобилизации в России не требуется

Руководитель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сказал, что новые документы об окончании частичной мобилизации не нужны.

"Никаких дополнительных указов не требуется", — подчеркнул сенатор, слова которого приводит ТАСС.

Ранее член Госдумы, генерал-лейтенант в запасе Андрей Гурулёв объяснил отсутствие указа российского президента о завершении частичной мобилизации. По словам парламентария, документ появится, когда Москва победит в конфликте на Украине.