Генерал Гурулёв: указа Путина о завершении мобилизации быть не может

Указа президента РФ о завершении частичной мобилизации, которого все ждут, не может быть в принципе по одной причине. Об этом заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв.

Существует два указа: первый — о мобилизации, а второй — о демобилизации. И указ о демобилизации будет тогда, когда мы победим, выполним все задачи, тогда все вернутся домой, пояснил он в интервью на телеканале "Царьград".

Добавим, вчера президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, пообещал посоветоваться с юристами, нужно ли завершать частичную мобилизацию указом, заметив при этом, что "она завершена и точка поставлена".