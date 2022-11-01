Указа президента РФ о завершении частичной мобилизации, которого все ждут, не может быть в принципе по одной причине. Об этом заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв.
Существует два указа: первый — о мобилизации, а второй — о демобилизации. И указ о демобилизации будет тогда, когда мы победим, выполним все задачи, тогда все вернутся домой, пояснил он в интервью на телеканале "Царьград".
Добавим, вчера президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, пообещал посоветоваться с юристами, нужно ли завершать частичную мобилизацию указом, заметив при этом, что "она завершена и точка поставлена".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские диверсанты, вероятно, что-то употребляют перед вылазками, заявил российский военный.