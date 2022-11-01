Руководитель Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе проведения частичной мобилизации в нашей стране власти призвали 300 тысяч граждан.
"В районы боевых действий направлено 87 тысяч человек", — отметил министр во время селекторного совещания.
Как подчеркнул глава российского военного ведомства, призывников тренировали три тысячи инструкторов. Они принимали участие в спецоперации, добавил Шойгу.
Ранее российский сенатор Андрей Клишас заявил, что "дополнительные указы" о завершении частичной мобилизации не нужны.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские диверсанты, вероятно, что-то употребляют перед вылазками, заявил российский военный.