Шойгу: власти направили в зону спецоперации 87 тысяч мобилизованных граждан

Руководитель Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе проведения частичной мобилизации в нашей стране власти призвали 300 тысяч граждан.

"В районы боевых действий направлено 87 тысяч человек", — отметил министр во время селекторного совещания.

Как подчеркнул глава российского военного ведомства, призывников тренировали три тысячи инструкторов. Они принимали участие в спецоперации, добавил Шойгу.

Ранее российский сенатор Андрей Клишас заявил, что "дополнительные указы" о завершении частичной мобилизации не нужны.