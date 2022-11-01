На Донецком направлении не осталось украинцев, в бой идут иностранные наёмники

На Южно-Донецком направлении уже почти не осталось украинцев, вместо них в бой бросают иностранных наёмников.

На Донецком направлении не осталось украинцев, в бой идут иностранные наёмники

Об этом сообщает телеканал "Звезда". Информация известна из радиоперехватов специалистами связи.

А тем временем, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отметил, что в СВО почти 200 наёмников уничтожено за две последние недели.

Напомним, член областной администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что 40 наёмников были уничтожены и около 60 ранены при ударе российской армии по пригороду Запорожья.