На Южно-Донецком направлении уже почти не осталось украинцев, вместо них в бой бросают иностранных наёмников.
Об этом сообщает телеканал "Звезда". Информация известна из радиоперехватов специалистами связи.
А тем временем, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отметил, что в СВО почти 200 наёмников уничтожено за две последние недели.
Напомним, член областной администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что 40 наёмников были уничтожены и около 60 ранены при ударе российской армии по пригороду Запорожья.
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Украинские диверсанты, вероятно, что-то употребляют перед вылазками, заявил российский военный.