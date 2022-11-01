Боец ВСУ Иванец о боях под Лисичанском: "Черви обрабатывали раны, я пил мочу"

В ходе боёв под Лисичанском украинский военный был вынужден жить в жутких условиях. Боец ВСУ Владимир Иванец был спасён российскими военнослужащими от смерти. На данный момент он находится в СИЗО в Луганской Народной Республике. Сообщается, что Киев не спешит его менять, поскольку солдат не числится в списках.

Иванец поделился, каким образом был вынужден выживать после того, как его бросило командование собственных войск.

"Черви обрабатывали мне раны. Не ел ничего. Пил свою мочу. Я нашёл в рюкзаке два пакетика порошка, в которые добавляют грязную воду, чтобы её стерилизовать. Пил по глоткам," — поделился она на видео, которое опубликовал в своём Telegram-канале корреспондент ВГТРК Егор Григорьев.