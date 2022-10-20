Украинские военные ударили по Лисичанску из американской РСЗО HIMARS

Украинские военные обстреляли Лисичанск с помощью американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщают эксперты из представительства ЛНР в СЦКК.

По информации ведомства, атака Вооружённых сил Украины (ВСУ) началась 20 октября в 04:30. Отмечается, что в общей сложности националисты выпустили по городу две ракеты. Сведения о возможных пострадавших и разрушениях уточняются.