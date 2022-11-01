Политолог и востоковед Евгений Сатановский считает, что Российская Федерация уже стоит на пороге Третьей мировой войны, к которой так стремится коллективный Запад.
По словам эксперта, те события, которые сейчас происходят, красноречиво говорят об этом. Речь идет о масштабных учениях с использованием ядерного вооружения, внедрении военных НАТО в армии других стран, открытая русофобия и прочее.
"К чему это? Да к войне, ребятки. Бог троицу любит — и похоже, что у нас на носу большая европейская война, третья за 100 с копейками лет", — отметил политолог.
Ранее Сатановский заявил, что способ навсегда отвадить США от Украины и границ РФ — уничтожение.
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