Сатановский: Россия уже стоит на пороге Третьей мировой войны

Политолог и востоковед Евгений Сатановский считает, что Российская Федерация уже стоит на пороге Третьей мировой войны, к которой так стремится коллективный Запад.

По словам эксперта, те события, которые сейчас происходят, красноречиво говорят об этом. Речь идет о масштабных учениях с использованием ядерного вооружения, внедрении военных НАТО в армии других стран, открытая русофобия и прочее.

"К чему это? Да к войне, ребятки. Бог троицу любит — и похоже, что у нас на носу большая европейская война, третья за 100 с копейками лет", — отметил политолог.

Ранее Сатановский заявил, что способ навсегда отвадить США от Украины и границ РФ — уничтожение.