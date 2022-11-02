Ни одну ракету "убийцу авианосцев" не смогли перехватить системы ПВО Украины

Российская боевая авиация в зоне специальной военной операции на Украине использовала новейшие ракеты под названием "убийцы авианосцев".

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

"Наши дальние бомбардировщики наносили удары по военным объектам Украины новыми крылатыми ракетами Х-32", — пишет в аккаунте мессенджера ведущий Первого канала.

По информации, ни одна российская ракета Х-32 не была перехвачена системами противовоздушной обороны националистов.

Ранее сообщалось, что в Киеве и области начались перебои со связью после удар ракет.