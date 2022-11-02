Российская боевая авиация в зоне специальной военной операции на Украине использовала новейшие ракеты под названием "убийцы авианосцев".
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
"Наши дальние бомбардировщики наносили удары по военным объектам Украины новыми крылатыми ракетами Х-32", — пишет в аккаунте мессенджера ведущий Первого канала.
По информации, ни одна российская ракета Х-32 не была перехвачена системами противовоздушной обороны националистов.
Ранее сообщалось, что в Киеве и области начались перебои со связью после удар ракет.
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