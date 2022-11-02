Минобороны Польши: на границе с Россией появится забор

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что власти начали строить забор на границе с Калининградской областью РФ.

"Уже сегодня начнутся работы сапёров по постройке временного заграждения", — подчеркнул министр во время пресс-конференции.

Как заявил Блащак, забор будет состоять из колючей проволоки. Его длина составит 2,5 метра, а ширина — три метра, добавил политик.

Он объяснил необходимость этой меры обеспечением безопасности. По словам руководителя военного ведомства, в аэропорт Калининграда теперь могут прибыть жители Ближнего Востока и Африки.

Ранее сообщалось, что Варшава арендовала у Вашингтона беспилотники-разведчики MQ-9A Reaper.