Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что власти начали строить забор на границе с Калининградской областью РФ.
"Уже сегодня начнутся работы сапёров по постройке временного заграждения", — подчеркнул министр во время пресс-конференции.
Как заявил Блащак, забор будет состоять из колючей проволоки. Его длина составит 2,5 метра, а ширина — три метра, добавил политик.
Он объяснил необходимость этой меры обеспечением безопасности. По словам руководителя военного ведомства, в аэропорт Калининграда теперь могут прибыть жители Ближнего Востока и Африки.
Ранее сообщалось, что Варшава арендовала у Вашингтона беспилотники-разведчики MQ-9A Reaper.
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