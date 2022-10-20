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Польша арендовала у США беспилотников-разведчиков

Силовые структуры

Варшава арендовала у США дроны-разведчики MQ-9A Reaper на длительный срок.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак также сообщил, что беспилотники будут возвращены после того, как поляки обзаведутся своей разведывательной системой.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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