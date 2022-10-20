Варшава арендовала у США дроны-разведчики MQ-9A Reaper на длительный срок.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак также сообщил, что беспилотники будут возвращены после того, как поляки обзаведутся своей разведывательной системой.
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ВСУ ночью предприняли очередную попытку высадить на катерах десант в Энергодаре, чтобы захватить Запорожскую АЭС.