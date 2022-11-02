Временно исполняющий обязанности руководителя ДНР Денис Пушилин назвал моральное состояние украинских военных подавленным.
В эфире канала "Россия 24" он отметил, что пессимистические настроения в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) фиксируются с 10 октября.
"Можем говорить, исходя из данных, полученных от новых военнопленных, что моральное состояние у националистов становится всё более подавленным", — указал врио главы Донецкой Народной Республики.
Ранее Пушилин заявил, что армия РФ и Народная милиция продолжают теснить украинских боевиков почти по всей линии соприкосновения в ДНР.
Он подчеркнул: на этом направлении идут сражения за населённый пункт Павловка. По его словам, после установления контроля над ним обстрелы Донецка со стороны ВСУ должны прекратиться.
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