Пушилин: военные ВСУ демонстрируют всё более подавленное моральное состояние

Временно исполняющий обязанности руководителя ДНР Денис Пушилин назвал моральное состояние украинских военных подавленным.

В эфире канала "Россия 24" он отметил, что пессимистические настроения в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) фиксируются с 10 октября.

"Можем говорить, исходя из данных, полученных от новых военнопленных, что моральное состояние у националистов становится всё более подавленным", — указал врио главы Донецкой Народной Республики.

Ранее Пушилин заявил, что армия РФ и Народная милиция продолжают теснить украинских боевиков почти по всей линии соприкосновения в ДНР.

Он подчеркнул: на этом направлении идут сражения за населённый пункт Павловка. По его словам, после установления контроля над ним обстрелы Донецка со стороны ВСУ должны прекратиться.