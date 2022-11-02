Вооруженные силы РФ и Народная милиция ДНР теснят украинских националистов практически по всей линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике, заявил Денис Пушилин.
По его словам, ещё идут бои за Павловку, взятие которой позволит "перерезать" линию снабжения между Угледаром и Марьинкой. После этого боевикам ВСУ придётся отвести войска и прекратить обстрелы Донецка.
Подразделения противника удалось выбить с недавно оборудованных позиций в Марьинке, добавил временно исполняющий обязанности главы ДНР. Украинское командование пытается удержать направление с помощью переброски резервов, но союзники планомерно продвигаются вперёд.
"Авдеевское направление: бои идут за Невельское, Опытное, Первомайское. Батальоны "Сомали", "Спарта", 11-й полк улучшают позиции и продвигаются", — рассказал Пушилин в своём Telegram-канале.
Накануне представитель администрации Запорожской области заявил, что смерть президента Зеленского может спасти десятки тысяч жизней простых украинцев.
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Российский хакер, известный под прозвищем "Джокер ДНР", заявил, что ему удалось взломать "самую крутую" американскую программу управления войсками DELTA, которую активно используют украинцы.