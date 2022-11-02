Денис Пушилин: союзные силы продвигаются вперёд по всей линии фронта в ДНР

Вооруженные силы РФ и Народная милиция ДНР теснят украинских националистов практически по всей линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике, заявил Денис Пушилин.

По его словам, ещё идут бои за Павловку, взятие которой позволит "перерезать" линию снабжения между Угледаром и Марьинкой. После этого боевикам ВСУ придётся отвести войска и прекратить обстрелы Донецка.

Подразделения противника удалось выбить с недавно оборудованных позиций в Марьинке, добавил временно исполняющий обязанности главы ДНР. Украинское командование пытается удержать направление с помощью переброски резервов, но союзники планомерно продвигаются вперёд.

"Авдеевское направление: бои идут за Невельское, Опытное, Первомайское. Батальоны "Сомали", "Спарта", 11-й полк улучшают позиции и продвигаются", — рассказал Пушилин в своём Telegram-канале.

Накануне представитель администрации Запорожской области заявил, что смерть президента Зеленского может спасти десятки тысяч жизней простых украинцев.