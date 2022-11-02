На Угледарском направлении наступление продолжается. Работают артиллеристы и военные лётчики. Продолжается зачистка Павловки и Новомихайловки.
Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка.
На Херсонском направлении ВСУ под покровом ночи пытались прощупать позиции ВС РФ со стороны Николаева. Но были встречены и понёсли потери, после чего отступили.
В Артёмовске и Соледаре начался очередной этап штурма городов российскими силами, отметил обозреватель.
На Сватовском направлении националисты "зализывают раны", а артиллеристы армии РФ плотно работают по всей линии фронта, подытожил Подоляка.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российский хакер, известный под прозвищем "Джокер ДНР", заявил, что ему удалось взломать "самую крутую" американскую программу управления войсками DELTA, которую активно используют украинцы.