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Подоляка: на Угледарском направлении наступление продолжается, работают ВКС

Силовые структуры

На Угледарском направлении наступление продолжается. Работают артиллеристы и военные лётчики. Продолжается зачистка Павловки и Новомихайловки.

Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка.

На Херсонском направлении ВСУ под покровом ночи пытались прощупать позиции ВС РФ со стороны Николаева. Но были встречены и понёсли потери, после чего отступили. 

В Артёмовске и Соледаре начался очередной этап штурма городов российскими силами, отметил обозреватель.

На Сватовском направлении националисты "зализывают раны", а артиллеристы армии РФ плотно работают по всей линии фронта, подытожил Подоляка.

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Подоляка: на Угледарском направлении наступление продолжается, работает ВКС
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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