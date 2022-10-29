Командовавший группировкой российской армии "Центр" в СВО, Александр Лапин снят со своей должности.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Владимира Соловьёва, со ссылкой на канал военного блогера Юрия Подоляки.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Армия РФ сможет быстро уничтожить американскую дивизию "Кричащие орлы" в случае её отправки на Украину, заявил экс-работник Белого дома Пол Крейг Робертс.