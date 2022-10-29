Лапин, командовавший группировкой "Центр" в СВО, снят со своей должности

Командовавший группировкой российской армии "Центр" в СВО, Александр Лапин снят со своей должности.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Владимира Соловьёва, со ссылкой на канал военного блогера Юрия Подоляки.