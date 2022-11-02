Зеленский: если РФ не вернёт Крым и Донбасс — конфликт не закончится

Если Россия не захочет возвращать Донбасс и Крым, это значит, что военные действия не закончились. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Чешскому телевидению.

Он заметил, что опыт замороженного конфликта у Киева уже есть. И добавил, что каждая сторона будет ждать, пока Украина будет готова "деоккупировать" Крым и Донбасс. Поэтому, мира не будет.

По словам Зеленского, разговор о переговорах и компромиссах с Россией будет возможен лишь когда она уйдёт за границы 1991 года.

"Они могут ждать, когда мы деоккупируем наши территории — мы потеряем много людей, и они потеряют много людей. Это трагедия, поэтому они могут отступить за наши границы и все. Потом они могут сказать: давайте искать не компромисс, а какое-то решение, как жить в ближайшие сто лет", — заявил Зеленский.