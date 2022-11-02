Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Постпред Белоруссии в ООН назвал авторов санкций серийными убийцами
Стремоусов: ВС РФ отразили новые атаки ВСУ в Херсонской области
Медведев заявил о "жовто-блакитных диверсантах" в России
Марков о возвращении РФ в зерновую сделку: Выглядит как унизительное поражение
Стремоусов: возможно, вывоз жителей Херсонской области будет принудительным
В ходе обстрела села Гуево в Курской области пострадали пять человек
Медведев заявил о возможности отменить мораторий на смертную казнь в РФ
Зеленский заявил о своём желании поехать в Крым и "увидеть море"
Сенатор США Инхоф призвал "уничтожить" Россию всем вместе, но американцы против

Зеленский: если РФ не вернёт Крым и Донбасс — конфликт не закончится

Силовые структуры

Если Россия не захочет возвращать Донбасс и Крым, это значит, что военные действия не закончились. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Чешскому телевидению.

Он заметил, что опыт замороженного конфликта у Киева уже есть. И добавил, что каждая сторона будет ждать, пока Украина будет готова "деоккупировать" Крым и Донбасс. Поэтому, мира не будет.

По словам Зеленского, разговор о переговорах и компромиссах с Россией будет возможен лишь когда она уйдёт за границы 1991 года.

"Они могут ждать, когда мы деоккупируем наши территории — мы потеряем много людей, и они потеряют много людей. Это трагедия, поэтому они могут отступить за наши границы и все. Потом они могут сказать: давайте искать не компромисс, а какое-то решение, как жить в ближайшие сто лет", — заявил Зеленский.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Русский хакер взломал программу управления войсками ВСУ, созданную в США

Российский хакер, известный под прозвищем "Джокер ДНР", заявил, что ему удалось взломать "самую крутую" американскую программу управления войсками DELTA, которую активно используют украинцы.

Русский хакер взломал программу управления войсками ВСУ, созданную в США
Newsweek: РФ смогла превратить "великую победу" Запада в ООН в большой провал
Мир. Новости мира
Newsweek: РФ смогла превратить "великую победу" Запада в ООН в большой провал
Силовые структуры
Артиллеристы ВС РФ уничтожили польских наёмников в Харьковской области
Силовые структуры
Денис Пушилин: союзные силы продвигаются вперёд по всей линии фронта в ДНР
Сергей Лебедев Доктора наук тоже продаются: Россия потеряла своих учёных и научные открытия в США Сергей Лебедев Ольга Лебедева США признались: на Украине есть американские войска Ольга Лебедева Андрей Николаев Пора переписать Конвенцию Монтрё, чтобы обеспечить безопасность на Чёрном море Андрей Николаев
Силовые структуры
Бойцы 100-й бригады НМ ДНР захватили опорный пункт и пленных ВСУ у Невельского
Мир. Новости мира
Байден заявил, что разговаривал с учёным, который умер до его рождения
В Сети появились фото фрегата "Адмирал Макаров", якобы уничтоженного ВСУ
Силовые структуры
В Сети появились фото фрегата "Адмирал Макаров", якобы уничтоженного ВСУ
Последние материалы
Зеленский: если РФ не вернёт Крым и Донбасс — конфликт не закончится
Украина не сможет обезопасить Киев системами ПВО IRIS-T, заявил Шурыгин
Хазин: Путин и США согласовали масштабные политические перемены
Боевик "Азова"* заявил, что Ахметов предоставил свои заводы ВСУ перед СВО
Безопасность губернатора Беглова поставлена в приоритет при распределении бюджета на гражданскую оборону
Генерал-майор Тутрин: мобилизованных отправят домой по окончании СВО на Украине
Военный ВС РФ: ВСУ теряют в Харьковской области минимум 120 человек в день
Flightradar: у границ РФ замечен американский самолёт-разведчик Boeing RC-135W
Зеленский призвал не бояться возможности ядерной войны
Зеленский: с Россией нужно выстраивать "очень прагматичные" отношения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников