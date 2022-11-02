Хакер "Джокер" заявил, что его "шпионы" работают в офисе Зеленского, СБУ и ВСУ

В офисе Владимира Зеленского, а также в спецслужбах и армии Украины работают "шпионы". Об этом рассказал украинский хакер под псевдонимом "Джокер", который переехал жить в Донецкую Народную Республику (ДНР).

По его словам, информаторы действуют в Службе безопасности (СБУ) и Вооружённых силах Украины (ВСУ), а в их устройствах есть много "подарков".

Ранее хакер заявил, что смог взломать американскую программу управления украинскими войсками DELTA.

"Джокер" в беседе с РИА Новости отметил, что не боится навредить публикацией информации в получении новых данных о ВСУ и НАТО. Он объяснил, что это работает не так, а те, кто пытаются обвинять его в глупости этой публикации, сами глупцы.

Собеседник издания добавил, что у него есть шпионы везде, и имеется доступ не только к сведениям, но и технике.

Кроме того, во всех их устройствах оставлено много сюрпризов, заключил хакер.