В офисе Владимира Зеленского, а также в спецслужбах и армии Украины работают "шпионы". Об этом рассказал украинский хакер под псевдонимом "Джокер", который переехал жить в Донецкую Народную Республику (ДНР).
По его словам, информаторы действуют в Службе безопасности (СБУ) и Вооружённых силах Украины (ВСУ), а в их устройствах есть много "подарков".
Ранее хакер заявил, что смог взломать американскую программу управления украинскими войсками DELTA.
"Джокер" в беседе с РИА Новости отметил, что не боится навредить публикацией информации в получении новых данных о ВСУ и НАТО. Он объяснил, что это работает не так, а те, кто пытаются обвинять его в глупости этой публикации, сами глупцы.
Собеседник издания добавил, что у него есть шпионы везде, и имеется доступ не только к сведениям, но и технике.
Кроме того, во всех их устройствах оставлено много сюрпризов, заключил хакер.
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Российский хакер, известный под прозвищем "Джокер ДНР", заявил, что ему удалось взломать "самую крутую" американскую программу управления войсками DELTA, которую активно используют украинцы.