Армия Украины формирует новые эшелоны обороны Киева

Украинская армия проводит работы по укреплению киевской обороны.

Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба сухопутных войск Украины.

Отмечено, что работа проводится исходя из опыта первых дней российской спецоперации, когда Вооружённые силы РФ за считанные дни достигли Киевской области.

"Проводим оборудование огневых позиций и укрытий для личного состава", — сказано в сообщении националистов.

По словам ВСУ, также в Киеве проводится обустройство взрывных и невзрывных инженерных сооружений.

Кстати, президент Украины Владимир Зеленский недавно сменил командующего обороной Киева.