Украинская армия проводит работы по укреплению киевской обороны.
Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба сухопутных войск Украины.
Отмечено, что работа проводится исходя из опыта первых дней российской спецоперации, когда Вооружённые силы РФ за считанные дни достигли Киевской области.
"Проводим оборудование огневых позиций и укрытий для личного состава", — сказано в сообщении националистов.
По словам ВСУ, также в Киеве проводится обустройство взрывных и невзрывных инженерных сооружений.
Кстати, президент Украины Владимир Зеленский недавно сменил командующего обороной Киева.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российский хакер, известный под прозвищем "Джокер ДНР", заявил, что ему удалось взломать "самую крутую" американскую программу управления войсками DELTA, которую активно используют украинцы.