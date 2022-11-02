ВСУ ожидают российского наступления в Харьковской области

Украинские боевики опасается, что российские военные планируют контрнаступление в Харьковской области. Они интенсивно сооружают укрепрайоны.

"Вдоль дорог из Харькова на Волчанск и Белгород продолжают строиться линии обороны ВСУ. Укрепрайоны возведены перед Дергачами, Золочёвым, Хотомлей и продолжают строится перед Казачьей Лопанью и Волчанском", — сообщает источник Telegram-канала "Иди и смотри".

По его информации, перед каждым крупным населенным пунктом по обе стороны дорог строится линия обороны.

Кроме того, вдоль дорожных лесопосадок сооружаются наблюдательные и оборонительные пункты.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли серию ударов по позициям ВСУ в Харьковской области.