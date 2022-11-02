Армия России в Харьковской области нанесла удары по ряду объектов украинских боевиков, в частности есть потери среди личного состава Вооружённых сил Украины.
"Поражены места расположения ВСУ в Волчанске и ряде других населенных пунктов", — говорит источник Telegram-канала "Иди и смотри".
По его информации, также украинские военные понесли потери в бронированной технике.
Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили штурмовую группу ВСУ под Купянском дистанционным подрывом мины.
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Российский хакер, известный под прозвищем "Джокер ДНР", заявил, что ему удалось взломать "самую крутую" американскую программу управления войсками DELTA, которую активно используют украинцы.