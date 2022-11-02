ВС РФ нанесли серию ударов по позициям ВСУ в Харьковской области

Армия России в Харьковской области нанесла удары по ряду объектов украинских боевиков, в частности есть потери среди личного состава Вооружённых сил Украины.

"Поражены места расположения ВСУ в Волчанске и ряде других населенных пунктов", — говорит источник Telegram-канала "Иди и смотри".

По его информации, также украинские военные понесли потери в бронированной технике.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили штурмовую группу ВСУ под Купянском дистанционным подрывом мины.