Власти Херсонской области: ситуация на фронте некритична, атаки ВСУ отбиваются

Замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал ситуацию на фронтовой линии в регионе некритичной.

По его словам, украинские националисты продолжают предпринимать попытки пробить оборону РФ. При этом он подчеркнул: российская армия активно отражает все атаки киевского режима.

"Сама ситуация некритична", — указал Стремоусов.

Кроме того, он добавил, что массовых скоплений ВСУ на линии фронта нет. Как пояснил представитель администрации, российские военные создали настолько мощные укрепления, что украинские боевики не знают, с какой стороны им следует подходить.

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что армия РФ отбила атаку колонны морских пехотинцев ВСУ под Херсоном при попытке наступления. Вооружённые силы России встретили противника ответным огнём, уточнил журналист. Он отметил, что украинская сторона понесла потери в результате боевых действий.