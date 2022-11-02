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Военные армии России отбили атаку колонны морпехов ВСУ под Херсоном

Силовые структуры

Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки на Херсонском направлении. Однако закончилось всё весьма печально для них.

Видео боя, снятое камерой одного из солдат ВСУ, опубликовал в своём Telegram-канале военный журналист Андрей Руденко.

Репортёр объяснил, что колонну украинских морских пехотинцев встретили огнём военные российской армии.

В результате боя противник понёс потери, есть убитые и раненые.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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