Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки на Херсонском направлении. Однако закончилось всё весьма печально для них.
Видео боя, снятое камерой одного из солдат ВСУ, опубликовал в своём Telegram-канале военный журналист Андрей Руденко.
Репортёр объяснил, что колонну украинских морских пехотинцев встретили огнём военные российской армии.
В результате боя противник понёс потери, есть убитые и раненые.
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