Спецназ НМ ДНР разгромил укрытие ВСУ с боевиками в районе села Водяное

Пресс-служба Народной Милиции ДНР сообщает об очередном поражении украинских боевиков. На этот раз на видео показана ликвидация укрытия ВСУ в районе населённого пункта Водяное.

Сообщается, что разведчики батальона спецназначения НМ Донецкой Народной Республики обнаружили позиции боевиков ВСУ. Миномётным огнём укрытие противника было поражено. Враг понёс потери в виде убитых и раненых. Отмечается, что боевики бежали, бросив свои позиции. Однако попытку отхода пресёк спецназ огнём миномёта.

Ранее сообщалось, что до конца текущего года вероятно полномасштабное наступление ВС РФ в ходе спецоперации на Украине.