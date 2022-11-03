Пресс-служба Народной Милиции ДНР сообщает об очередном поражении украинских боевиков. На этот раз на видео показана ликвидация укрытия ВСУ в районе населённого пункта Водяное.
Сообщается, что разведчики батальона спецназначения НМ Донецкой Народной Республики обнаружили позиции боевиков ВСУ. Миномётным огнём укрытие противника было поражено. Враг понёс потери в виде убитых и раненых. Отмечается, что боевики бежали, бросив свои позиции. Однако попытку отхода пресёк спецназ огнём миномёта.
Ранее сообщалось, что до конца текущего года вероятно полномасштабное наступление ВС РФ в ходе спецоперации на Украине.
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Военные эксперты прогнозируют масштабное наступление ВС РФ уже в ближайшем будущем. А информационный вакуум объясняется секретностью и военной цензурой.