Хакер "Джокер": все планы командования ВСУ раскрыты и переданы куда следует

Хакер под псевдонимом "Джокер ДНР" подтвердил, что раскрыты и переданы куда надо "абсолютно все" планы украинского военного командования. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

По словам хакера, все данные, которыми обладает украинское командование по своим войскам и войскам России (а это большой объём), скачаны и уже переданы куда следует.

"Джокер" добавил, что показал он только малую часть информации.

Ранее появилось сообщение, что хакер из Донецкой Народной Республики смог взломать программу управления украинскими войсками DELTA. Туда заносятся все данные о своих войсках и войсках противника, включая координаты техники и численность личного состава.