Режим президента Зеленского монополизировал власть на Украине и не думает разговаривать с олигархами.
Об этом российским пранкерам Вовану и Лексусу сказал экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Напомним, они позвонили бывшему министру от имени экс-посла США в РФ Майкла Макфола.
Националист подчеркнул, что монополия власти, которая установилась, имеет большую проблему. Сейчас всем бы объединиться (олигархам и политикам), но этого не происходит.
Власть Зеленского дискредитирует тотальная коррупция, уверен Аваков.
"Так как у нас разговор непубличный, могу сказать, что еще одна проблема никуда не делась — ситуация с коррупцией. Многие факты возмущают. Это будет выползать и дискредитировать власть. Администрации Зеленского будет очень тяжело в этой связи", — говорит бывший силовик.
Он подытожил, что власть также ослабит предстоящий отопительный сезон, и с точки зрения военных действий, и с точки зрения ситуации в стране.
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