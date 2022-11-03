Аваков выболтал Вовану и Лексусу слабости Зеленского — коррупционер

Режим президента Зеленского монополизировал власть на Украине и не думает разговаривать с олигархами.

Об этом российским пранкерам Вовану и Лексусу сказал экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Напомним, они позвонили бывшему министру от имени экс-посла США в РФ Майкла Макфола.

Националист подчеркнул, что монополия власти, которая установилась, имеет большую проблему. Сейчас всем бы объединиться (олигархам и политикам), но этого не происходит.

Власть Зеленского дискредитирует тотальная коррупция, уверен Аваков.

"Так как у нас разговор непубличный, могу сказать, что еще одна проблема никуда не делась — ситуация с коррупцией. Многие факты возмущают. Это будет выползать и дискредитировать власть. Администрации Зеленского будет очень тяжело в этой связи", — говорит бывший силовик.

Он подытожил, что власть также ослабит предстоящий отопительный сезон, и с точки зрения военных действий, и с точки зрения ситуации в стране.