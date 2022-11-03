ВС Украины масштабно атаковали позиции ВС РФ на участке фронта Кременная-Сватово

Командир батальона "Русский Легион" (БАРС-13) Сергей Фомченков ("Фомич") сообщает последние данные по обстановке на участке фронта Кременная-Сватово.

Противник продолжает активные наступательные действия, имея цель перерезать трассу и выйти на оперативный простор. Сватовскую группировку ВСУ восстановили. Сегодня, 3 ноября, действия украинских военных формирований носили масштабный характер, сообщает комбат. Сразу на нескольких направлениях батальонно-тактические группы противника атаковали позиции ВС РФ.

Так, сообщается, что в направлении населённого пункта Площанка враг пытался прорваться вглубь обороны, чтобы взять под контроль дорогу между Макеевкой и Краснореченским. Это дало бы возможность ВСУ выйти на Сватовскую трассу.

Также противник попытался блокировать Кременную с севера через населённый пункт Краснопоповка. А с юга ВСУ пытались выйти на город через Торское.

"На всех направлениях продвижение противника было успешно остановлено. Понеся большие потери в живой силе и бронетехнике, противник отступил на исходные позиции", — передаёт слова "Фомича" Wargonzo.