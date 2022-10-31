Командир Фомченков: ВСУ атакуют позиции ВС РФ в районе Сватово — Кременная

Командир батальона "Русский Легион" ("Барс-13") Сергей Фомченков (с позывным Фомич) сообщил о ситуации в районе Сватово — Кременная.

Он отметил, что обстановка на этом участке остаётся неизменной уже несколько дней. Поскольку ВСУ подвергают постоянным атакам позиции российской армии, украинские войска рассчитывают добиться успеха в данном районе любой ценой и истощить запасы ВС РФ.

"В общем, идёт в…* до последнего украинца (поляка, румына, бразильца…), и атаковать они будут, как минимум, до тех пор, пока не иссякнут возможности семи БТГр, сосредоточенных на этом направлении", — сообщил командир.

Фомченков отметил, что подразделения войск РФ начали успешное наступление западнее Кременной, оттесняя подразделения противника от города.

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