РВ: артиллерия ВС РФ ликвидировала технику и базу польских наёмников в Запорожье

Военные корреспонденты продолжают показывать кадры уничтожения противника. На этот раз на видео зафиксирована ликвидация группы иностранных наёмников.

база польских наёмников

Сообщается, что разведка российской армии с помощью беспилотника обнаружила перевалочный пункт противника. Польские наёмники использовали в его качестве жилые дома.

Получив координаты, артиллерия ВС РФ нанесла удар по подъехавшему автомобилю с боевиками, уничтожив их.

Ранее сообщалось об успехах на фронте в районе Авдеевки, где силами ВС РФ были ликвидированы броневики ВСУ и польские танки PT-91.