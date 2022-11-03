Военные корреспонденты продолжают показывать кадры уничтожения противника. На этот раз на видео зафиксирована ликвидация группы иностранных наёмников.
Сообщается, что разведка российской армии с помощью беспилотника обнаружила перевалочный пункт противника. Польские наёмники использовали в его качестве жилые дома.
Получив координаты, артиллерия ВС РФ нанесла удар по подъехавшему автомобилю с боевиками, уничтожив их.
Ранее сообщалось об успехах на фронте в районе Авдеевки, где силами ВС РФ были ликвидированы броневики ВСУ и польские танки PT-91.
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На плечи генерала легла колоссальная ответственность, отметил командир батальона "Восток".