ВС РФ уничтожили бронегруппу ВСУ вместе с польскими танками PT-91 возле Авдеевки

Бронегруппа 110-й бригады ВСУ была разбита при попытке выйти к позициям ВС РФ в пригороде Авдеевки (район станции 446-й километр). Неудачная атака была отбита, противник уничтожен. Подробности сообщает Telegram-канал "Военная хроника".

Беспилотник "Орлан" ВС РФ обнаружил броневики ВСУ. Противник сделал попытку отойти на исходные позиции, но техника застряла в грязи. Орудиями "Мста-С" и "Гиацинт-Б" бронеавтомобили были ликвидированы.

Для прикрытия пехоты позднее на позицию прибыли два польских танка PT-91 Twardy. Однако их участь была печальной: один подорвался на мине, второй ликвидирован "Краснополем".

Источник сообщает, что в распоряжении 110-й бригады ВСУ под Авдеевкой всего 20 танков PT-91, однако на ходу лишь восемь из них.

Как следует из данных радиоперехвата, после неудачной атаки противника командование бригады просит подкрепление у 3-й танковой бригады в срочном порядке.