Пленный солдат ВСУ: Киев не интересуют потери Украины на Харьковском направлении

Киевский режим не запрашивал информацию о потерях среди украинских военнослужащих, пытавшихся продвинуться на Харьковском направлении. Об этом сообщил солдат 25-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Барлян, который находится в плену на территории ЛНР.

Он рассказал журналистам, что Киев приказывал ВСУ захватывать российские позиции, несмотря на проблемы в рядах армии. По его словам, украинских солдат заставляли выполнять боевые распоряжения при любых условиях. Как пояснил военный, власти Украины не интересовались количеством потерь в районе Харькова.

"От нас скрывают, какой ценой был взят прорыв на Харьковском направлении. У нас очень большие потери за две недели", — сказал пленный.

Кроме того, он подчеркнул: наёмные военнослужащие из западных стран во время боевых действий использовали мобилизованных украинцев в качестве живого щита.

Ранее советник Офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что Вооружённые силы страны исчерпали наступательный потенциал.