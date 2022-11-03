Арестович: ВСУ исчерпали наступательный потенциал и запасы оружия

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил в интервью, что вооружённые силы страны (ВСУ) на данный момент исчерпали свой наступательный потенциал.

По его словам, у них нет запасов западного вооружения для того, чтобы в ближайшие время создать наступательные операции по типу Харьковской.

"Мы подисчерпали наступательный потенциал, потому что мы его сами не производим, поставляется всё Западом. Мы потратили это на то, чтобы забрать север Херсонской области и на Харьковскую операцию, ну, и на отбитие вот этих всех залихватских набегов в Бахмут. Поэтому у нас сейчас нет запасов, чтобы быстро и резко создать одну-две Харьковские операции и радостно доложить об очередном прорыве, куче пленных и прочее", — рассказал Арестович.

Он добавил, что для накопления ресурсов потребуется месяц или два, которые будут "очень нудными" и без особых новостей. А потом, по его мнению, начнутся "глубокие прорывы".