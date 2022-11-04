В ЛНР ликвидировали австралийского снайпера Тревора Кьелдала по кличке "Ниндзя"

Несколько иностранных наёмников в сообщили в соцсетях, что накануне в ЛНР был ликвидирован снайпер из Австралии Тревор Кьелдал, получивший прозвище "Ниндзя".

Родившийся в Квинсленде 40-летний Кьелдал завербовался на Украину после увольнения из австралийской армии. С мая он вёл боевые действия против союзников в составе 49-го батальона "Карпатская сечь". Мужчина предпочитал скрывать свою внешность и личные данные, за что среди сослуживцев стал известен как "Ниндзя".

Ещё летом он получил серьёзное ранение во время боёв в Харьковской области и только в сентябре смог покинуть госпиталь. Последний раз Кьелдала видели на Сватовском направлении, где он и был ликвидирован 2 ноября.

Ранее военный эксперт предположил, что боевики смогут занять Херсон, но удержать город им не по силам.