Несколько иностранных наёмников в сообщили в соцсетях, что накануне в ЛНР был ликвидирован снайпер из Австралии Тревор Кьелдал, получивший прозвище "Ниндзя".
Родившийся в Квинсленде 40-летний Кьелдал завербовался на Украину после увольнения из австралийской армии. С мая он вёл боевые действия против союзников в составе 49-го батальона "Карпатская сечь". Мужчина предпочитал скрывать свою внешность и личные данные, за что среди сослуживцев стал известен как "Ниндзя".
Ещё летом он получил серьёзное ранение во время боёв в Харьковской области и только в сентябре смог покинуть госпиталь. Последний раз Кьелдала видели на Сватовском направлении, где он и был ликвидирован 2 ноября.
Ранее военный эксперт предположил, что боевики смогут занять Херсон, но удержать город им не по силам.
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