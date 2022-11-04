Кива: Залужный — кривляющаяся и обидчивая девочка, корчащая из себя крутого

Накануне главком ВСУ Валерий Залужный обиделся на взлом аккаунта в Instagram* и обещал "убить всех русских" за это.

Он отметил, что взлом соцсети связан с якобы "неудачами" РФ в СВО.

"Клоуны порождают клоунов… Залужный — кривляющаяся и обидчивая девочка, корчащая из себя крутого парня!" — прокомментировал поведение главкома экс-нардеп Верховной рады Украины Илья Кива.

По его словам, главнокомандующий пребывает в "ярости", если это слово вообще можно применить к "этому любителю селфи", подчеркнул бывший украинский депутат.

Напомним, аккаунт командующего ВСУ взломал хакер с именем "Джокер", переехавший из Украины в ДНР. Он поставил главным фото в аккаунте Залужного президента РФ Владимира Путина верхом на медведе.

* Instagram (Facebook) — *продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.