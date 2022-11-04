Накануне главком ВСУ Валерий Залужный обиделся на взлом аккаунта в Instagram* и обещал "убить всех русских" за это.
Он отметил, что взлом соцсети связан с якобы "неудачами" РФ в СВО.
"Клоуны порождают клоунов… Залужный — кривляющаяся и обидчивая девочка, корчащая из себя крутого парня!" — прокомментировал поведение главкома экс-нардеп Верховной рады Украины Илья Кива.
По его словам, главнокомандующий пребывает в "ярости", если это слово вообще можно применить к "этому любителю селфи", подчеркнул бывший украинский депутат.
Напомним, аккаунт командующего ВСУ взломал хакер с именем "Джокер", переехавший из Украины в ДНР. Он поставил главным фото в аккаунте Залужного президента РФ Владимира Путина верхом на медведе.
* Instagram (Facebook) — *продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.
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