Бойцы ОБТФ "Каскад" ДНР уничтожили машину ВСУ на Угледарском направлении

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают боевые действия спецоперации на Украине. Артиллеристы батальона НМ ДНР "Каскад" уничтожили машину военных ВСУ на Угледарском направлении.

В арсенале бойцов имеются беспилотные летательные аппараты, которые позволяют определять позиции противника, вести разведку, оперативно выявлять вражеские цели и корректировать удары по ним, обеспечивая максимальную точность поражения.

Военные корреспонденты "Русской Весны" опубликовали видеоролик, демонстрирующий работу подразделения ДНР.

Ранее сообщалось, что украинской армии грозит угроза окружения Вооружёнными силами РФ под Угледаром.