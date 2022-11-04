Череватый заявил, что ВСУ грозит окружение со стороны ВС РФ под Угледаром

Войска Вооружённых сил РФ ведут ожесточённые уличные бои с ВСУ за село Павловка. Со стороны российской армии активно работают артиллерия и авиация, разбивая резервы противника, перебрасываемые в качестве подкрепления группировке ВСУ на Угледарском направлении.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый назвал линию боёв под Угледаром самым сложным участком в Донбассе. Он утверждает, что ВСУ грозит окружение, на которое союзные войска уже направили усилия.

"Несколько дней подряд там идут бои в районе населённого пункта Павловка, сложная ситуация, продолжаются позиционные бои, такая вот в…* "мобильная", — сообщил Череватый.

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