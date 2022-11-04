По словам президента РФ Владимира Путина, количество мобилизованных граждан страны превысило заявленные 300 тысяч, и достигло уже 318 тысяч человек благодаря тому, что многие изъявили желание участвовать в спецоперации на Украине в качестве добровольцев.
Президент рассказал об этом во время возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому в Москве.
"У нас 318 тысяч, потому что добровольцы идут. Количество добровольцев не сокращается. Из них 49 тысяч находятся уже в войсках, выполняют боевые задачи. Все остальные пока занимаются подготовкой", — сказал Путин.
Президент подчеркнул, что это очень большое количество людей, и у всех у них дома остались семьи — дети, жёны, мамы, отцы, поэтому государство делает всё возможное для их поддержки.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На плечи генерала легла колоссальная ответственность, отметил командир батальона "Восток".