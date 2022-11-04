Путин: число мобилизованных достигло 318 человек благодаря добровольцам

По словам президента РФ Владимира Путина, количество мобилизованных граждан страны превысило заявленные 300 тысяч, и достигло уже 318 тысяч человек благодаря тому, что многие изъявили желание участвовать в спецоперации на Украине в качестве добровольцев.

Президент рассказал об этом во время возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому в Москве.

"У нас 318 тысяч, потому что добровольцы идут. Количество добровольцев не сокращается. Из них 49 тысяч находятся уже в войсках, выполняют боевые задачи. Все остальные пока занимаются подготовкой", — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что это очень большое количество людей, и у всех у них дома остались семьи — дети, жёны, мамы, отцы, поэтому государство делает всё возможное для их поддержки.