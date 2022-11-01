Песков: указ Путина о завершении мобилизации не нужен, точка поставлена

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в указе президента России Владимира Путина об окончании частичной мобилизации нет необходимости. Как отметил пресс-секретарь лидера РФ, он посоветовался на эту тему с юристами.

"Сообщаем — указ не нужен", — отметил Песков в ходе брифинга.

По словам представителя администрации главы России, заключения государственного правового управления в Кремле достаточно. Вместе с этим Песков указал на завершение частичной мобилизации.

"Точка поставлена", — добавил пресс-секретарь Путина.

Ранее руководитель Минобороны РФ Сергей Шойгу сказал, что власти отправили в зону спецоперации 87 тысяч мобилизованных граждан.