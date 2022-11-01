Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в указе президента России Владимира Путина об окончании частичной мобилизации нет необходимости. Как отметил пресс-секретарь лидера РФ, он посоветовался на эту тему с юристами.
"Сообщаем — указ не нужен", — отметил Песков в ходе брифинга.
По словам представителя администрации главы России, заключения государственного правового управления в Кремле достаточно. Вместе с этим Песков указал на завершение частичной мобилизации.
"Точка поставлена", — добавил пресс-секретарь Путина.
Ранее руководитель Минобороны РФ Сергей Шойгу сказал, что власти отправили в зону спецоперации 87 тысяч мобилизованных граждан.
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