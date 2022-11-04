Представитель Минобороны США Сабрина Сингх заявила, что они отправят Украине пакет военной помощи стоимостью 400 миллионов долларов. Как подчеркнули в Пентагоне, ВСУ получат от Вашингтона 45 танков Т-72.
"Часть будет передана Украине до конца декабря", — сказала Сингх во время брифинга.
Вместе с этим американские власти пообещали передать Киеву
Также представитель МО Штатов отметила, что с модернизацией танков помогут Амстердам и Прага.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На плечи генерала легла колоссальная ответственность, отметил командир батальона "Восток".