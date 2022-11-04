Минобороны США: новый пакет помощи Украине включает 45 танков Т-72

Представитель Минобороны США Сабрина Сингх заявила, что они отправят Украине пакет военной помощи стоимостью 400 миллионов долларов. Как подчеркнули в Пентагоне, ВСУ получат от Вашингтона 45 танков Т-72.

"Часть будет передана Украине до конца декабря", — сказала Сингх во время брифинга.

Вместе с этим американские власти пообещали передать Киеву

250 бронетранспортёров M1117;

40 бронекатеров речного класса;

1,1 тысячи разведывательно-ударных беспилотников Phoenix Ghost;

системы противовоздушной обороны Hawk.

Также представитель МО Штатов отметила, что с модернизацией танков помогут Амстердам и Прага.