Испания передаст Киеву батарею ЗРК Aspide

Руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что испанские власти отправят на Украину одну батарею зенитно-ракетного комплекса Aspide и ракеты для этой техники.

"Пакет помощи уже на пути на Украину", — отметил министр во время пресс-конференции с коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом.

Вместе с этим он сообщил, что ВСУ получат от Мадрида

четыре системы противовоздушной обороны Hawk,

противотанковые ракетные комплексы,

гранаты и снаряды.

По мнению главы внешнеполитического ведомства, эта поддержка усилит украинскую армию. Также Кулеба подчеркнул, что после решения Испании передать Киеву системы ПВО другие страны тоже выразили готовность отправить подобное вооружение ВСУ.

Ранее сообщалось, что Италия приостановила отправку нового пакета военной помощи украинским властям.