Над Днепропетровском вновь летят российские беспилотные летательные аппараты "Герань-2".
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
По информации, в Кривом Роге также слышны взрывы. Есть данные, что российский беспилотник там поразил один из объектов.
Как сообщают местные власти, в регионах уже отключена электроэнергия.
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