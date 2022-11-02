Над Днепропетровском вновь летят "Герани", а в Кривом Роге слышны взрывы

Над Днепропетровском вновь летят российские беспилотные летательные аппараты "Герань-2".

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

По информации, в Кривом Роге также слышны взрывы. Есть данные, что российский беспилотник там поразил один из объектов.

Как сообщают местные власти, в регионах уже отключена электроэнергия.