После "выключения" критически важной украинской инфраструктуры, спецоперация пойдёт для Киева "совершенно по-другому", заявил генерал-лейтенант в отставке и депутат Госдумы Андрей Гурулёв.
По его словам, киевский режим ждёт война без света и заводов.
"Можно, конечно, и на других направления прижать, а можно усилить группировку, которая находится на правобережье (Херсона. — Прим. ред.)", — цитирует генерала SM. News.
Гурулёв подчеркнул, что российская сторона не даёт ВСУ продвинуться вглубь страны и наносит врагу "суровые" потери. Однако после окончания ударов по стратегической инфраструктуре, ВС РФ заставит киевский режим вести боевые действия во мраке.
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Ряды ВСУ в общей численности с начала СВО пополнили более 1800 наёмников из Польши.