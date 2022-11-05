Гурулёв: после ударов по инфраструктуре, СВО пойдёт "совершенно иначе"

После "выключения" критически важной украинской инфраструктуры, спецоперация пойдёт для Киева "совершенно по-другому", заявил генерал-лейтенант в отставке и депутат Госдумы Андрей Гурулёв.

По его словам, киевский режим ждёт война без света и заводов.

"Можно, конечно, и на других направления прижать, а можно усилить группировку, которая находится на правобережье (Херсона. — Прим. ред.)", — цитирует генерала SM. News.

Гурулёв подчеркнул, что российская сторона не даёт ВСУ продвинуться вглубь страны и наносит врагу "суровые" потери. Однако после окончания ударов по стратегической инфраструктуре, ВС РФ заставит киевский режим вести боевые действия во мраке.