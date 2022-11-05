Подполковник Баевский: ВСУ заменяют западным оружием уничтоженную технику СССР

Поставки западного оружия Украине не увеличивают арсенал ВСУ, а лишь заменяют технику со времён СССР, которую уничтожили ВС РФ и союзные войска, заявил подполковник Народной милиции ДНР Андрей Баевский.

При этом западные и американские партнёры исходят из логики "замены", что уничтожено, то нужно восполнить.

"Повыбивали артиллерию и склады ракетно-артиллерийского вооружения в значительной части и им работать попросту не с чем. Поэтому надо поставлять эти "три семёрки". Повыбивали мы в значительной части крупнокалиберные РСЗО "Смерч" и "Ураган" — значит, надо поставлять HIMARS", — пояснил Баевский в беседе с ТАСС.

Как подчеркнул подполковник, таким образом, численность вооружения у украинских военных остаётся на штатном уровне.