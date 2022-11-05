Поставки западного оружия Украине не увеличивают арсенал ВСУ, а лишь заменяют технику со времён СССР, которую уничтожили ВС РФ и союзные войска, заявил подполковник Народной милиции ДНР Андрей Баевский.
При этом западные и американские партнёры исходят из логики "замены", что уничтожено, то нужно восполнить.
"Повыбивали артиллерию и склады ракетно-артиллерийского вооружения в значительной части и им работать попросту не с чем. Поэтому надо поставлять эти "три семёрки". Повыбивали мы в значительной части крупнокалиберные РСЗО "Смерч" и "Ураган" — значит, надо поставлять HIMARS", — пояснил Баевский в беседе с ТАСС.
Как подчеркнул подполковник, таким образом, численность вооружения у украинских военных остаётся на штатном уровне.
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Ряды ВСУ в общей численности с начала СВО пополнили более 1800 наёмников из Польши.