В рамках специальной военной операции на Украине в ходе боевых действий в Луганской Народной Республике уничтожен наёмник из Тайваня. Об этом докладывают военные корреспонденты "Русской Весны".
Сообщается, что боец Джонатан Ценг участвовал в сражениях в составе 49-го батальона "Карпатская Сечь", укомплектованного в том числе и иностранными наёмниками.
Ранее сообщалось об уничтожении огнём российской артиллерии 23-летнего Скайлера Джеймса Греггса, проживавшего в Вашингтоне США. После получения осколочных ранений он продолжил воевать в составе "Интернационального легиона" в Харьковской области.
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Разведчики ВС РФ уничтожили украинских военных и группу иностранных наёмников в зоне СВО.