В ЛНР уничтожен наёмник из Тайваня Джонатан Ценг в ходе боёв на Украине

В рамках специальной военной операции на Украине в ходе боевых действий в Луганской Народной Республике уничтожен наёмник из Тайваня. Об этом докладывают военные корреспонденты "Русской Весны".

Сообщается, что боец Джонатан Ценг участвовал в сражениях в составе 49-го батальона "Карпатская Сечь", укомплектованного в том числе и иностранными наёмниками.

Ранее сообщалось об уничтожении огнём российской артиллерии 23-летнего Скайлера Джеймса Греггса, проживавшего в Вашингтоне США. После получения осколочных ранений он продолжил воевать в составе "Интернационального легиона" в Харьковской области.