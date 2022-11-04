На Украине ликвидирован 23-летний наёмник из США Скайлер Греггс

В рамках специальной военной операции в ходе боевых действиях уничтожен очередной наёмник из США, воевавший в рядах Вооружённых сил Украины против российской армии. Об этом сообщает американское издание The Daily Beast.

23-летний Скайлер Джеймс Греггс, проживавший в Вашингтоне, направился на Украину вопреки протестам своего отца. Летом он получил осколочные ранения, но, оправившись в госпитале, продолжил участие в боевых действиях в составе "Интернационального легиона" в Харьковской области.

По данным источника, наёмник был уничтожен в конце октября огнём российской артиллерии.