Захарова: из-за отсутствия света в Киеве могут появиться беременные мужчины

Представитель российского МИД Мария Захарова посмеялась над словами главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, заявившего, что из-за отсутствия в домах света, "на Украине улучшится рождаемость".

"Потому что люди должны оставаться дома без света. Так что это лучшее время, чтобы заниматься любовью и наслаждаться жизнью. И я говорю это серьёзно", — сказал украинский дипломат.

Захарова отметила, что ей теперь понятно, почему население Незалежной за последние 30 лет сократилось на десять миллионов.

"Теперь понятно. В том, что за 30 лет население Украины сократилось на десять миллионов, виновато наличие электричества. А также исправные выключатели вместе с РФ. Теперь-то, по холодку, без света и тепла, дело сдвинется с мёртвой точки. По логике Кулебища, если Банковая останется без света, премия за первого беременного мужчину Зеленскому обеспечена", — пишет Мария Захарова в своём Telegram-канале.



Источник: rusvesna.su/news/1667661060