Подполковник Баевский: иностранцы в ВСУ больше не маскируются под наёмников

Если ранее иностранные инструкторы на Украине изображали наёмников, сейчас они открыто служат на передовой, рассказал подполковник ДНР Андрей Баевский.

"Количество иностранцев, которые маскируются под наёмников, таково, что они начинают уже не просто выполнять функции высшего командного звена в (вооружённых. — Прим. ред.) формированиях Украины, а работают непосредственно на огневых позициях", — пояснил он в интервью агентству ТАСС.

Именно западные военные обслуживают на фронте американские ракетные системы HIMARS и всё управляемое вооружение. Это подтверждается десятками видео из украинских соцсетей, где часто можно видеть "негров возле гаубиц в Донбассе".

Баевский убеждён, что украинцам отведена роль "бесправной обслуги" иностранного вооружения.

Ранее он рассказал, как ВСУ удалось снизить потери среди артиллерии, сменив тактику.