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Подполковник ДНР Баевский: артиллеристы ВСУ сменили тактику и снизили потери

Силовые структуры

В ходе специальной военной операции украинским боевикам пришлось сменить тактику контрбатарейной борьбы, чтобы снизить потери, рассказал подполковник Народной милиции ДНР Андрей Баевский.

Он отметил, что всё чаще артиллерия националистов применяется не батареями, как было заведено ранее, а одиночными орудиями. Таким образом ВСУ удалось усложнить российской армии задачу по уничтожению огневых позиций неприятеля, пояснил Баевский в интервью агентству ТАСС.

Подполковник отметил, что с помощью новой тактики украинскому командованию удаётся сохранить в личный состав, но несмотря на это борьба с вражеской артиллерией остаётся приоритетной целью на линии боевого соприкосновения.

Ранее военкоры показали, как российские бойцы "поздравили" боевиков ВСУ с Днём народного единства

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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