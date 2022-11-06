Украинские националисты обстреляли горловский посёлок Стальбыт. В результате боевых действий повреждён участок газопровода, сообщил мэр Иван Приходько.

Из-за атаки ВСУ пострадали два мирных жителя.

"Украинские боевики подвергают обстрелу горловский посёлок Стальсбыт. Жители сообщают о повреждении газопровода по улице Промышленная, 12", — рассказал мэр.

По данным СЦКК, ВСУ выпустили по Горловке шесть снарядов.

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