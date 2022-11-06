Украинские националисты обстреляли горловский посёлок Стальбыт. В результате боевых действий повреждён участок газопровода, сообщил мэр Иван Приходько.
Из-за атаки ВСУ пострадали два мирных жителя.
"Украинские боевики подвергают обстрелу горловский посёлок Стальсбыт. Жители сообщают о повреждении газопровода по улице Промышленная, 12", — рассказал мэр.
По данным СЦКК, ВСУ выпустили по Горловке шесть снарядов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Разведчики ВС РФ уничтожили украинских военных и группу иностранных наёмников в зоне СВО.